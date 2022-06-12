Ирина Салтыкова наорала на ведущего ток-шоу
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Ирина Салтыкова наорала на ведущего ток-шоу

Ирина Салтыкова наорала на ведущего ток-шоу
Певица Ирина Салтыкова попросила не лезть в ее личную жизнь. Артисты, пережившие громкий развод, так и не смогли найти общий язык. Ирина до сих пор держит обиду на бывшего супруга, о чем не упускает случая напомнить публике. Союз известных артистов просуществовал восемь лет. Первые годы, по воспоминаниям Ирины и Виктора, они жили душа в душу, но спустя время брак затрещал по швам. Певица стала упрекать мужа в алкоголизме и домашнем насилии, и дело дошло до разрыва. До и после судебного процесса бывшие супруги не скупились на хлесткие слова в адрес друг друга. Салтыкова и сейчас отзывается об экс-избраннике весьма нелестными словами. Она тяжело переживала случившееся, но отчасти благодарна Виктору за полученный опыт. В эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале, посвященному скандальному разводу Джонни Деппа с Эмбер Херд, Ирина эмоционально поделилась подробностью из своей истории.
Ирина Салтыкова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Эксперты и журналисты, также принявшие участие в передаче, обратили внимание на то, как агрессивно и нервно певица реагировала на вопросы о бывшем супруге. На одну из реплик обратившейся к ней гостье артистка и вовсе ответила: «Тебе какая разница, что у меня произошло? С каким по счету мужем, первым, вторым или третьим? Я была жертвой, сейчас я агрессор!» Салтыкова добавила, что с помощью закона и юристов невозможно разрешить семейный конфликт, особенно если у мужчины есть связи и финансовые возможности повлиять на исход. «Нормальные люди в суд не идут. Проблему решать всегда сложно, тем более когда муж влиятельный! А Эмбер Херд никого не использовала, она уже известная прекрасная актриса», — заявила звезда 1990-х. Напомним, что Виктор и Ирина прожили в браке с 1987 по 1995 год. В первый год у пары появилась на свет дочь Алиса, после развода родителей девочка осталась с матерью и почти не виделась с отцом. К многочисленным упрекам в адрес экс-супруга Салтыкова добавляет: спустя столько лет артист так и не смог восстановить отношения с наследницей.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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