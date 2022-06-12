Ivanstein и группа GLITTA – диджей Иван Иванов

Вадим Карасев

В 2015 году молодой диджей Иван Иванов из Якутска начал свой творческий путь на эстраде. Буквально за год парень собирает промо-группу GLITTA, став её постоянным резидентом и одновременно продюсером.

Толчком к карьере будущего музыканта послужили его попытки получить высшее образование. Ivanstein (сценический псевдоним Ивана Иванова) честно четырежды поступал в высшие учебные заведения, но так ни закончил их, не было тяги к техническим или гуманитарным наукам.

Познакомившись в учебные годы с опытным продюсером Romzello, Иванштейн получает всю необходимую базу по секвенсорным программам, и в 2017 выпускает свой первый «громкий» хит под названием «Reris 66». К какому-то конкретному стилю музыканты Romzello и Ivanstein не стремились, просто творили по наитию – получилось что-то на грани tech house и bass.

Новым витком в развитии карьеры диджея становится переезд в Санкт-Петербург в 2019 году. Музыкант активно выступает, продвигая собственный проект, устраивая действительно грандиозные вечеринки с первоклассной музыкой и потрясающим шоу. Все проходило хорошо, популярность диджея росла, но, наступил 2020 год и все планы музыканта разрушил ковид …

Клубы в Северной столице закрываются, и Иванову приходится вернуться в родной Якутск. Но, как говорится, «нет худа без добра». Благодаря «ковидному периоду» и приостановке концертных выступлений у Ivanstein’a появляется большое количество времени для написания музыки.

В начале 2022 Ваня запускает на просторы сети свою новую композицию «Balenda». Сингл пришелся слушателям по вкусу, рядовая публика восприняла tech house трек очень тепло, а несколько престижных столичных клубов с радостью открыли свои двери, пригласив Ивана на свои сцены.

Сингл «Баленда» самостоятельно, без какой-либо внешней поддержки попадает в ротацию на радио, впервые прозвучав в подкасте Chester Young. Далее следует запись эксклюзивного гостевого микса на эту же композицию для Radio Bass Record.

Работа на радио также открывает новые возможности, и Ваня начинает самостоятельную запись подкастов современной музыки в стиле хаус с ярким названием «Loud House». Данные подкасты выходят не часто, буквально 1-2 раза в месяц, но пользуются высокой популярностью среди слушателей, а участие в них уже принимают именитые диджеи со всей страны.

Помимо музыкальной карьеры стоит отметить грамотный подход Иванова к ведению бизнеса. В его родном городе у музыканта есть собственный брендовый фуд-корт, а также небольшая сеть магазинов косметики.