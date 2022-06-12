Яна Рудковская распродает свои вещи и мужа
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Яна Рудковская распродает свои вещи и мужа

Яна Рудковская распродает свои вещи и мужа
Продюсер Яна Рудковская за бешенные деньги выставила на продажу одежду. Бизнесвумен известна своей предприимчивостью. Она способна делать деньги даже из воздуха, точнее изо льда, сдавая в аренду по часам площади Академии своего мужа Евгения Плющенко, чтобы не терять ни рубля прибыли во время простоя арены. А еще супруга фигуриста распродает завалявшийся в шкафах семейный гардероб. Не выбрасывать же на помойку брендовые вещи, даже, если их изрядно поносили. Так Яна выставила на продажу через онлайн-магазин кожаную красную куртку Евгения Плющенко любимого бренда. Сначала хотела за нее почти три миллиона, но покупателей не нашлось. Пришлось снизить цену до 1 млн 937 тысяч рублей.
Яна Рудковская - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Там же продается красная рубаха чемпиона за 581 тысячу. Сначала за нее хотели 830 тысяч, но пошли на снижение из-за отсутствия спроса. Продает Рудковская и свои вещи. Причем, в сравнении с другими звездами, также желающими заработать на секонд хенде, продюсер Димы Билана не мелочится — у нее самый высокий ценник. За свое дизайнерское платье, в котором десяток лет назад блистала на красной дорожке, она сначала хотела 405 тысяч рублей, но сейчас снизила цену на треть. Похоже, покупатели в очереди за поношенными вещами звездной четы не стоят. Кстати, моду продавать кафтаны со своего плеча завел Филипп Киркоров, открывший  десять лет назад в Москве магазин «Fhill4you». Но он выставляет преимущественно новые вещи, которых у него скопилось неимоверное количество. Называет это бизнес-увлечением, а не источником заработка, приводит его признание KP.RU.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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