Эксперты рассказали о том, как можно быстро восполнить запас энергии

Вадим Карасев

Энергия человека — это ресурс, который необходим для выполнения задач, для поддержания эмоциональной, интеллектуальной и физической активности. Иногда нас нужно срочно повысить энергетику, чтобы преодолеть какие-то проблемы. Вот как это можно сделать.

Ранее мы рассказывали о медитациях на восстановление энергетики, однако, далеко не у всех есть желание и время ими заниматься. По этой причине предлагаем ознакомиться с методиками поднятия энергии, описанными далее.

Быстрая смена обстановки

Например, если вы весь день проводите в тишине дома, то очень эффективным средством поднятия тонуса и энергетики станет, к примеру, прогулка, громкая музыка, физические упражнения, разговор с человеком по телефону. Если вы, наоборот, постоянно общаетесь на работе, бегаете, что-то делаете, то вам нужно замедлиться. Посидите в тишине, послушайте звуки природы в наушниках. Полноценный отдых в случае сильной усталости будет наилучшим способом быстро восполнить недостаток энергии.

Поговорите с тем, кого вы любите

В любой сложной ситуации или в те периоды, когда вам плохо на душе или вы чувствуете отток сил, просто поговорите с кем-то, кто вас вдохновляет и любит. Такие люди способны заряжать нас энергией, поэтому не бойтесь общаться с ними в нужный вам момент времени. Сегодня вас заряжают оптимизмом они, а завтра их заряжаете позитивом вы сами.

Спорт

Выше уже было отмечено, что физические упражнения могут существенно поднять вашу энергетику. Вы можете найти тот вид спорта или тот набор упражнений, который вам нравится больше всего. Сделайте привычкой пробежки или походы в спортзал, в бассейн, либо занимайтесь этим в периоды эмоционального спада.

Дыхательные упражнения

Ученые определили, что есть тесная связь между вашим эмоциональным состоянием и дыханием. То же самое происходит и с энергетикой организма. Чем быстрее и поверхностнее мы дышим, тем сильнее в нас копится негативная энергия. Сделайте глубокий вдох, задержав дыхание на пару секунд. Затем начните выдыхать в течении 10-15 секунд. Повторите это не менее десяти раз. Вы почувствуете прилив сил и уверенности. Это будет свидетельствовать о том, что ваши чакры открылись и готовы работать на вас.

Посетите новое место

Если вы чувствуете, что у вас нет сил, а желание что-то делать практически сравнялось с абсолютным нулем, просто посетите какое-то новое место. Не обязательно это должно быть что-то связанное с природой. Вы можете сходить в магазин, в котором никогда не были, либо в гости к человеку, который приглашает вас долгое время, а вы отказываетесь. Любое новое место заставляет наш мозг и наши чакры работать более эффективно.

Поспите

Иногда полезно просто взять и прилечь отдохнуть. Здоровый сон — это то, что нужно измотанному телу и уставшей душе. Даже если вы не чувствуете физической усталости. Позвольте себе немного отдохнуть в течении дня. Это поднимет вам настроение и укрепит биополе.

Примите душ или умойтесь

Этот совет будет полезным для всех, кто хочет максимально быстро прийти в себя. Душ не обязательно должен быть контрастным. Вы можете настроить воду так, как удобно вам, но она не должна быть горячей или ледяной. Если не хочется лезть в душ, то просто умойтесь. Это моментально приведет вас в чувства и укрепит биополе. Этот метод будет полезным на работе, особенно если вы не выспались.

Вспомните о чем-то хорошем

В большинстве случаев проблемы с энергетикой связаны с тем, что мы думаем о чем-то плохом — о работе, заботах, неурядицах. Если очень хочется взбодриться, вспомните о чем-то хорошем — об отпуске, о приятном моменте из недавнего прошлого, о предстоящем вечере. Любые хорошие мысли помогут настроиться на лучшее.

Наведите порядок

Если вы на работе — наведите порядок на рабочем месте. Если вы дома, наведите порядок вокруг. Это очень полезный совет для тех, кто живет в беспорядке. Очень часто проблемы с настроением и здоровьем связаны с тем, что вокруг нас бедлам, повсюду разбросаны вещи, грязно. Сделайте уборку, даже если вам не особо хочется этим заниматься. В итоге вы заметите, как вам станет лучше.

Помогите кому-нибудь или сделайте подарок

Ваша жизнь и самочувствие станут лучше, если вы поможете кому-нибудь сделать нечто важное. Например, если кому-то из друзей очень нужна помощь в ремонте, можете предложить бескорыстно свои услуги. Отправьтесь в магазин, чтобы купить подарок второй половинке или кому-то из коллег на работе. Делайте подарки от чистого сердца. Это не только поднимет вам настроение, но и поможем очистить карму.