Ксению Собчак раскритиковали за ее сопли
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Ксению Собчак раскритиковали за ее сопли

Ксению Собчак раскритиковали за ее сопли
Ведущая и журналистка Ксения Собчак боится, что ее не пустят в заграницу. Пока простых россиян пугают тем, как их не любят в других странах, селебрити продолжают активно путешествовать. Ксения Собчак, к примеру, гуляет по Венеции. Утверждает, что исключительно в рамках служебной командировки — что-то там снимает. А между съемками грустит, вдруг ее больше никуда не выпустят или не впустят. «Сейчас вышла прогуляться по набережной. Очень странные ощущения. Так начинаешь по-другому ценить поездку в Европу. Во-первых, понимаешь, что каждая поездка может стать последней. Вся вот эта милая мелкобуржуазная жизнь с кафешками, ресторанчиками, улыбчивыми людьми, туристами», – жалуется на камеру журналистка в своем Telegram-канале.
Ксения Собчак - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Она чувствует себя просочившейся сквозь железный занавес: «как будто ты вырвался в 1976 году из Советского Союза». «Ой, ну хорош, Ксения, опять плач Ярославны. Все, кому надо, прекрасно едут, куда хотят, и только у Собчак ощущение, что она из совка приехала в Венецию. Ну смешно. Ксения, вы переигрываете», «Ох уж эти совковые стоны по Европе. Нет им ни конца ни края. Хотя, казалось бы...», «Скорее бы уже была твоя последняя поездка в Европу, а то прям надоела хвалить. Или там никому не нужна и не платят за твои интервью...», «К чему эти сопли? Оставайся там», — не вняли причитаниям Ксении в комментариях.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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