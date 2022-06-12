LumbearJack про спасающего лес медведя выходит на Xbox

Вадим Карасев





Издательство Armor Games Studios и разработчики из студии FinalBoss Games объявили о скором релизе на приставках Xbox игры LumbearJack. Проект станет доступен на Xbox One и Xbox Series X | S в начале следующей недели — 14 июня. Сегодня, 11 июня, игра вышла в Steam и на Nintendo Switch.

В LumbearJack предстоит играть за медведя, который хочет навести порядок в лесу. Ему предстоит противостоять злодеям, которые намереваются уничтожить лес. За медведя игрокам предстоит «рубить и перерабатывать каждый рукотворный предмет на своем пути», плюс решать головоломки.

Ниже можно посмотреть геймплей LumbearJack в рамках трейлера.

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