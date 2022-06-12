Максим Галкин показал накаченное тело на пляже в Израиле

Шоумен Максим Галкин поделился пляжным фото с обнаженным мускулистым торсом. Максим Галкин разместил в блоге свежую фотографию. На этот раз юморист похвастался не гастрольным графиком выступлений, а загорелым подтянутым телом на израильском пляже. Максим Галкин показал себя на пляже во всей красе. 45-летний муж Аллы Пугачевой успевает не только работать в Израиле, но и отдыхать. Шоумен наслаждается свежим воздухом, вкусной едой и природой. Он не отказывает себе в удовольствии вдоволь насладиться морем и солнцем. Ранее он показывал, какие игры устраивают его дети Лиза и Гарри, купаясь в Средиземном море. Теперь же пришел черед самого юмориста предстать перед публикой в купальном костюме, а точнее - в одних трусах.Максим Галкин «Кубиков еще нет, шарики наметились», - с юмором подписал Максим яркий кадр. Шоумен загорает на берегу моря. Он находится в прекрасной физической форме. Подтянутое тело Галкина похвалили поклонники. Стоит отметить, в Израиле семья знаменитости находится уже больше трех месяцев. Чета живет на роскошной вилле в Кесарии. Особняк принадлежит родному брату юмориста. Вернется ли Галкин в Россию, вопрос открытый. При этом Пугачева подтвердила: она вместе с детьми Лизой и Гарри прилетит на Родину к 1 сентября.