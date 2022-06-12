Максим Галкин рассказал о своем патриотизме
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Максим Галкин рассказал о своем патриотизме

Максим Галкин рассказал о своем патриотизме
Артист Максим Галкин заявил, что Россия с ним всегда. Шоумен, проживающий в Израиле, своеобразно поздравил соотечественников с Днем России, поделившись воспоминаниями из прошлых лет. Также Максим Галкин отметил дорогих ему людей. Галкин признается, что любит Родину всем сердцем. Правда, пока Максим не может вернуться домой. Поговаривают, что на шоумена могут завести уголовное дело за распространение фейков о нашей армии. «У меня есть моя Россия. Она у меня в сердце. Там много всего. Крыжовник с куста и скрип половиц на старой даче. И запах подмосковной электрички, на которой до дачи ехал. Это рыбалка с папой. Моя школа на Юго-западе и встреча там с отцом Александром Менем. Это Сахаров на трибуне Съезда народных депутатов. Это Чулпан Хаматова в «Грозе» Островского. Это Ахеджакова и Басилашвили.
Максим Галкин - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Это «Калина красная» Василия Шукшина. Это Лотман и Лихачев. Это поле, по которому бежит маленький Обломов в великом фильме Михалкова, и музыка Артемьева, что звучит там. Это песни Аллы, «Машины времени», ДДТ и Вертинского. Это дети из моего шоу «Лучше Всех!». Это мой дом и моя семья. Это Байкал и сопки Бурятии из моего детства, это шихан Куштау, на котором я обязательно побываю. Всего не перечислишь», — расчувствовался 45-летний артист. Напомним, вот уже более трех месяцев Максим с Примадонной и детьми проживают в Израиле. Сейчас шоумен дает концерты по стране. Алла Борисовна обещала вернуться в Россию к 1 сентября, а вот Галкин не обсуждает данную тему. «А почему Максим Галкин молчит по поводу обстрелов Донецка? — таким вопросом задался Андрей Владимирович во время эфира передачи «Место встречи» на НТВ. — У него же есть куча каких-то данных... Он на этом деньги не зарабатывает? Если человек обозначил свою позицию, то он, наверное, должен высказаться о недопустимости обстрелов гражданских кварталов — школ, больниц, детских садов. А он молчит!» — негодовал недавно телеведущий Андрей Норкин в передаче «Место встречи» на НТВ.    
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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