Маргарита Симоньян необычно поздравила россиян

Журналистика Маргарита Симоньян решила поздравить жителей России. Бизнесвумен поздравила россиян с днем страны. Известная журналиста решила по такому случаю процитировать стих поэта Александра Блока, написанный в 1918 году. Приведем лишь несколько строчек.Маргарита Симоньян - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «…Россия — Сфинкс. Ликуя и скорбя, И обливаясь черной кровью, Она глядит, глядит, глядит в тебя И с ненавистью, и с любовью!.. Идите все, идите на Урал! Мы очищаем место бою Стальных машин, где дышит интеграл, С монгольской дикою ордою! В последний раз — опомнись, старый мир! На братский пир труда и мира, В последний раз на светлый братский пир Сзывает варварская лира!»