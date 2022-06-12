Marvel’s Midnight Suns получает первые превью, об игре отзываются положительно
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Marvel’s Midnight Suns получает первые превью, об игре отзываются положительно

Marvel’s Midnight Suns получает первые превью, об игре отзываются положительно


Marvel’s Midnight Suns от создателей XCOM выходит 7 октября 2022 года. Игру ждали еще в начале года, но разработчики взяли дополнительное время. Теперь же, когда известна точная дата релиза, студия Firaxis Games решила дать возможность составить журналистам первое впечатление о проекте.

В сети появился целый ряд превью Marvel’s Midnight Suns от известных игровых изданий, несколько из них можно посмотреть ниже. В 2021 году, по ранним геймплейным демонстрациям, игроки ругали Marvel’s Midnight Suns за карточную систему в сражениях. Разработчики от нее не отказались, но журналисты в своих ранних обзорах говорят, что система более чем уместна. Карточная система дает возможность игрокам создавать уникальные комбинации способностей героев.


Watch this video on YouTube

В тех же превью журналисты отмечают хорошую проработку героев Marvel и удачно вписанного главного героя — Охотника, которого каждый игрок может создать самостоятельно. Но есть у игры и минусы, например, плохая проработанность арен для сражения.


Watch this video on YouTube

Напомним, что игра Marvel’s Midnight Suns выйдет на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Marvel’s Midnight Suns получает первые превью, об игре отзываются положительно
Marvel’s Midnight Suns получает первые превью, об игре отзываются
В каких сферах и делах наиболее успешны Водолеи
В каких сферах и делах наиболее успешны Водолеи
Анфиса Чехова пожаловалась на жизнь на боли
Анфиса Чехова пожаловалась на жизнь на боли
Ирина Салтыкова наорала на ведущего ток-шоу
Ирина Салтыкова наорала на ведущего ток-шоу
День Святой Троицы 12 июня 2022 года: 5 интересных фактов о данном празднике
День Святой Троицы 12 июня 2022 года: 5 интересных фактов о данном
Ксению Собчак раскритиковали за ее сопли
Ксению Собчак раскритиковали за ее сопли
Анита Цой врезала по лицу своему избраннику на втором свидании
Анита Цой врезала по лицу своему избраннику на втором свидании
Эксперты рассказали о том, как можно быстро восполнить запас энергии
Эксперты рассказали о том, как можно быстро восполнить запас энергии
Diablo IV получит дату релиза на Xbox & Bethesda Showcase, уверен Джез Корден
Diablo IV получит дату релиза на Xbox & Bethesda Showcase, уверен
Джез Корден предположил 8 эксклюзивов Xbox, которые выйдут в ближайший год
Джез Корден предположил 8 эксклюзивов Xbox, которые выйдут в
LumbearJack про спасающего лес медведя выходит на Xbox
LumbearJack про спасающего лес медведя выходит на Xbox
Дочка Александра Малинина рассказала о своих успехах
Дочка Александра Малинина рассказала о своих успехах

Топ на сегодня

Чулпан Хаматова рассказала о плевках в лицо
Чулпан Хаматова рассказала о плевках в лицо
ЧП: Супруга Аркадия Укупника едва не убила человека
ЧП: Супруга Аркадия Укупника едва не убила человека
Максим Галкин прошелся по Николаю Баскову
Максим Галкин прошелся по Николаю Баскову
Джез Корден предположил 8 эксклюзивов Xbox, которые выйдут в ближайший год
Джез Корден предположил 8 эксклюзивов Xbox, которые выйдут в
Татьяна Лазарева больше не хочет выступать
Татьяна Лазарева больше не хочет выступать

Еще по теме

Инсайдер: Marvel’s Midnight Suns переработали и повторно представят в июне
Официально: Marvel’s Midnight Suns выйдет 7 октября, новый трейлер
Subway Midnight выйдет на консолях в 2022 году
Midnight Fight Express выйдет в подписке Game Pass летом этого года