Marvel’s Midnight Suns получает первые превью, об игре отзываются положительно

Вадим Карасев





Marvel’s Midnight Suns от создателей XCOM выходит 7 октября 2022 года. Игру ждали еще в начале года, но разработчики взяли дополнительное время. Теперь же, когда известна точная дата релиза, студия Firaxis Games решила дать возможность составить журналистам первое впечатление о проекте.

В сети появился целый ряд превью Marvel’s Midnight Suns от известных игровых изданий, несколько из них можно посмотреть ниже. В 2021 году, по ранним геймплейным демонстрациям, игроки ругали Marvel’s Midnight Suns за карточную систему в сражениях. Разработчики от нее не отказались, но журналисты в своих ранних обзорах говорят, что система более чем уместна. Карточная система дает возможность игрокам создавать уникальные комбинации способностей героев.

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В тех же превью журналисты отмечают хорошую проработку героев Marvel и удачно вписанного главного героя — Охотника, которого каждый игрок может создать самостоятельно. Но есть у игры и минусы, например, плохая проработанность арен для сражения.

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Напомним, что игра Marvel’s Midnight Suns выйдет на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC.