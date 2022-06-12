Матвиенко: День России дорог каждому, кто любит Родину
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Матвиенко: День России дорог каждому, кто любит Родину

Матвиенко: День России дорог каждому, кто любит Родину

09:21  Автор: Наталия Васильева



С каждым годом День России приобретает все большее значение как символ национального единения и патриотизма нашего народа, заявила 12 июня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, поздравляя российских граждан.

Этот праздник дорог каждому, кто любит Родину, гордится ее славной историей и богатым культурным наследием, отметила она.

«12 июня мы чествуем всех, кто своими ратными и трудовыми подвигами защитил суверенитет, отстоял независимость Отечества, обеспечил его социально-экономическое и научно-техническое развитие. Вековые традиции честного и преданного служения Отчизне, ответственность за ее судьбу объединяют людей, помогают сохранять преемственность поколений», — говорится в поздравлении Матвиенко, распространенном пресс-службой Совета Федерации.

По словам спикера палаты регионов, предстоит еще многое сделать, но совместными усилиями «мы преодолеем любые трудности, достигнем намеченных целей, превратим Россию в сильную и процветающую державу».

Матвиенко также пожелала россиянам новых успехов, мира и благополучия.


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День России отмечается ежегодно 12 июня в день принятия первым Съездом народных депутатов РСФСР в 1990 году Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Второго июня 1994 года указом Президента РФ Бориса Ельцина день принятия Декларации о государственном суверенитете был объявлен государственным праздником России. В 2002 году Трудовой кодекс РФ закрепил за праздником официальное название «День России», также он был объявлен нерабочим днем.



#праздники

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