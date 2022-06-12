Муж Азизы собирается переехать из Италии в Россию

Певица Азиза рассказала о личной жизни. Артистка сообщила, что ее молодой муж итальянец Алессандро Лортэ, который младше ее на 16 лет, в скором времени вернется к ней из Италии в Россию. «Они сейчас с мамой и братом заняты переездом из одного дома в другой, я жду его к середине июня», сказала Азиза.Азиза - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Напомним, что Азиза намеревалась родить ребенка от Алессандро Лортэ, однако процедура ЭКО ни к чему не привела. После этого исполнительница приняла непростое решение расстаться с любимым человеком, сообщает МК.ru. Какое–то время Алессандро Лортэ находился в Италии. Однако он понял, что жизнь без Азизы ему не мила.