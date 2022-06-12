Наргиз Закирова словила звезду и наплевала на Россию
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Наргиз Закирова словила звезду и наплевала на Россию

Наргиз Закирова словила звезду и наплевала на Россию
Лавров высказался о певице Наргиз Закировой. Россия навсегда попрощалась с исполнительницей Наргиз Закировой, которую репатриировали в родной Узбекистан, на 50 лет закрыв въезд в нашу страну.  При этом аудитория даже не заметила потери. Наргиз давно растеряла свою популярность. И, прежде всего, потому, что не скрывала своего пренебрежения к государству, в котором заработала миллионы, и людям, которые платили немалые деньги за ее выступления. «Наргиз — это тот случай, когда Бог дал человеку талант, а ума не дал… Сколько я работал с ней при Фадееве, Наргиз всегда ненавидела Россию. Наши дворцы культуры, где выступала, презрительно называла «вонючими сараями». А приходившую к ней публику — «рожами», — рассказал продюсер Сергей Лавров, организовывавший когда-то концерты певицы.
Наргиз Закирова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» При этом Наргиз настолько поймала звезду, что могла запросто сорвать гастроли, отказываясь следовать заранее утвержденному графику. «Было ощущение, что у нее кукушка совсем улетела. Я уже тогда понимал, что это начало ее конца»,  — добавил Лавров в беседе с «Экспресс-газетой». Ситуация усугубилась после того, как уроженка солнечного Узбекистана ушла от Макса Фадеева. Сейчас, уже со своей родины, Наргиз грозится петь песни Фадеева без его разрешения. И за это может сурово поплатиться. Нарушение авторских прав грозит ей заключением на срок до 3 лет и солидной компенсацией в пользу правообладателя хитов. При этом не важно, где живет нарушительница.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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