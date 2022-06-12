Никас Сафронов высказался о наказании Максима Галкина
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Никас Сафронов высказался о наказании Максима Галкина

Никас Сафронов высказался о наказании Максима Галкина
Художник Никас Сафронов высказался о судьбе артиста. Негатив, который шоумен льет в адрес России, известные персоны расценивают по-разному. Одни считают, что Максим Галкин пытается таким образом привлечь к себе внимание за границей, чтобы успешно строить там карьеру, другие пытаются оправдать коллегу. Художник Никас Сафронов, к примеру, близко знаком с Аллой Пугачевой. Но ему неинтересно, чем занимается оскандалившийся Галкин. «Жизнь Максима Галкина начала всех волновать только в последнее время. Я считаю, что уже лет 10, даже больше, как интерес к его творчеству стал угасать. Это раньше, когда он начинал, были такие видные деятели, как Ельцин, Новодворская, и пародии на них получались достаточно живыми и смешными. Галкин был молодой, талантливый, представлял творческую единицу. Последнее десятилетие он не вызывает у меня интерес. Я просто знаю, что Галкин — муж моей доброй старой знакомой, с которой мы давно дружим — Аллы Борисовны Пугачевой. С Максимом я никогда близко не общался, и за его деятельностью не слежу, не в курсе, что он делает. Если совершил преступление, его должны наказать, если совершил подвиг — его должны наградить», — отметил 66-летний художник в беседе с журналистами.
Максим Галкин - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Несмотря ни на что, Сафронов искренне желает Максиму успехов и надеется, что у нее все будет хорошо. «Моя позиция — я и ему, и всем, кто живет на планете Земля, желаю здоровья и долгих лет жизни. А про Пугачеву вообще нельзя сказать, что она эмигрировала: она всю жизнь жила по месяцу, два, три в разных странах», — подчеркнул Никас Степанович «Teleprogramma.pro». Напомним, сегодня Максим Галкин и Примадонна проживают в Израиле. Недавно Алла Борисовна призналась, мол, вернется на родину в начале сентября. Неизвестно, приедет ли домой телеведущий, ведь на него, по слухам, планируется завести уголовное дело за распространение фейков о деятельности российской армии.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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