Официально: Хидео Кодзима сотрудничает с Xbox для разработки новой игры

Вадим Карасев





Известный геймдизайнер Хидео Кодзима в рамках шоу Xbox & Bethesda Showcase объявил о сотрудничестве с командой Microsoft для разработки новой игры. В ходе своего анонса Хидео не сообщил ни названия новой игры, ни ее даты релиза.

Вот что говорится о сотрудничестве Xbox и Хидео Кодзимы в официальном пресс-релизе:

Xbox Game Studios и Kojima Productions сотрудничают, чтобы создать игру для Xbox, которую никто еще не пробовал сделать, используя облако. Хидео Кодзима — один из самых новаторских умов в нашей отрасли, и нам не терпится поделиться тем, что создадут наши команды.

Слухи о сотрудничестве Xbox и Хидео Кодзимы ходили давно. Теперь же официально подтверждено, что они над чем-то работают.