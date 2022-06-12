Ольга Будина высказалась об экономике России

Актриса Ольга Будина рассказала о сложных временах. Артистка несколько лет занималась изучением мировой политэкономики. В 2019-м году, по ее мнению, мир вошел в период перезагрузки. При этом самым безопасным местом на земле она считает Россию. В этой убежденности актриса уехала из Испании назад в отечество, хотя прожила в Европе несколько лет.Ольга Будина - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Звезда сериала «Граница: Таежный роман» дала свой прогноз на следующий 2023 год. «Он будет очень сложным. Мы входим в затяжной экономический кризис, в культурном уже находимся, на пороге – идеологический и социальный. В целом будет интересно. Только пристегнуть ремни не получится, придется активно работать, причем в условиях турбулентности», — рассказала «Собеседнику» Ольга Будина.