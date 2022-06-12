Ожидание и реальность: 17 провальных попыток приготовить еду

Как часто мы хотим сделать что-то так, как показано на картинке или в первоисточнике, и как часто наши ожидания рассыпаются перед реальностью того, что получилось в итоге?! Наш контент поднимет вам настроение. В нем собраны фото неудачных попыток приготовить что-то эдакое согласно инструкциям из интернета.

1. Умирающие булочки. А ведь они должны были улыбаться...

2. Разбитые сердца из бекона

3. Тот самый снеговик немного подтаял...

4. Радужные блинчики

5. Куки с начинкой

6. Пирог "Осьминог"

7. Тыквенный тортик

8. Цыплята

9. Печенька "Располневший скелет"

10. Десерт "Птичка"

11. Радужный комок сороконожки

12. Блинчики "Ты мышка или кто?!"

13. Талая улитка

14. Бородатый Санта

15. Спанч своими руками

16. Уппс... не узнаю вас после печки...

17. От лошадки мало что осталось...