Persona 5 для Xbox и Game Pass будет на Xbox & Bethesda Showcase, согласно новым слухам

Вадим Карасев





Игровой инсайдер The Snitch продолжает делиться информацией о том, что могут ожидать игроки в рамках Xbox & Bethesda Showcase и на других ближайших игровых трансляциях. В частности, он рассказал, что игра Hollow Knight Silksong станет частью Game Pass и Overwatch 2 будет условно-бесплатной.

У себя в Twitter инсайдер оставил очередной намек на то, что можно ожидать в рамках Xbox & Bethesda Showcase. Давно ходят слухи, что Persona 5 выйдет на Xbox и станет частью подписки Game Pass. Инсайдер тоже делает намек на это.





Напомним, что слухи о выходе Persona 5 на Xbox возникали еще в прошлом году, но пока официально проект для приставок Microsoft не представили.