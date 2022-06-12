Певица Глюкоза предложила выбрать ее лучший кадр в купальнике
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Певица Глюкоза предложила выбрать ее лучший кадр в купальнике

Певица Глюкоза предложила выбрать ее лучший кадр в купальнике
Певица Глюкоза поделилась несколькими фото в цветастом монокини. Известная певица Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, воспитывает двух дочерей. Рождение детей никак не сказалось на фигуре знаменитости. Артистка восхищает поклонников идеальными формами.
Певица Глюкоза 36-летняя популярная исполнительница решила поделиться в личном блоге фотографиями со съемок клипа и попросила выбрать лучший снимок в купальнике. В Сети отметили, что все кадры прекрасны.
Певица Глюкоза «Какая фотография больше нравится?— обратилась к аудитории артистка. «Фигура просто бомбезная!! Невероятная 🔥», «Богиня! Совершенство», «Королева», «Вау, какая фигура», «Выше всяких похвал», «Роскошная фигура», «Восхитительная женщина», — комментируют подписчики.
Певица Глюкоза Напомним, Наталья Ионова и ее муж бизнесмен Александр Чистяков поженились 16 июня 2006 года. Они воспитывают двух дочерей. 8 мая 2007 года звезда впервые стала мамой. На свет появилась девочка Лидия. А 8 сентября 2011 года в семье вновь произошло пополнение. Певица родила малышку, которую назвали Верой. Девочки носят двойную фамилию, как их мама: Чистякова-Ионова. Отметим, у бизнесмена есть сын. 22-летний Александр живет в Америке. И недавно он женился на своей возлюбленной по имени Кэссиди.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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