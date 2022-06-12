Похоже, дату релиза S.T.A.L.K.E.R 2 перенесли на 2023 год

Вадим Карасев





Игра S.T.A.L.K.E.R 2 в начале этого года была перенесена на декабрь 2022 года. Ожидалось, что проект покажут в рамках Xbox & Bethesda Showcase, но этого не произошло.

Однако, Microsoft опубликовала список игр, которые в 2022-2023 году выйдут на Xbox. В этом списке релиз S.T.A.L.K.E.R 2 назначен на 2023 год, несмотря на ожидаемую дату выхода игры 8 декабря 2022 года.





Напомним, ранее разработчики S.T.A.L.K.E.R 2 отрицали возможный перенос игры на 2023 год, отмечая, что проект имеет дату выхода в декабре.