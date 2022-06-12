Похоже, один из сотрудников Xbox раскрыл часть игр с Xbox & Bethesda Showcase
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Похоже, один из сотрудников Xbox раскрыл часть игр с Xbox & Bethesda Showcase

Похоже, один из сотрудников Xbox раскрыл часть игр с Xbox & Bethesda Showcase


Остается всего несколько часов до начала Xbox & Bethesda Showcase — главного игрового мероприятия Microsoft за год. Инсайдеры и журналисты уже высказали ожидания от игрового шоу, плюс появилось несколько «утечек» (фейковых).

Похоже, что и некоторые сотрудники Xbox могли оговориться об играх, которые будут показаны в рамках Xbox & Bethesda Showcase. Известный журналист Том Уоррен из The Verge обратил внимание на пост в LinkedIn специалиста по Azure под именем Paul T. Он анонсировал у себя Xbox & Bethesda Showcase, написав, что в рамках шоу:

Зрители могут ожидать появления ожидаемых эксклюзивных для Xbox флагманов, таких как #Starfield , #ForzaMotorsport, #Redfall и #Avowed. У Xbox растет число собственных студий, а теперь, когда к ним присоединились команды Bethesda, больше франшиз, чем когда-либо, выйдут на виртуальную сцену.


Отметим, что некоторые инсайдеры не уверены в показе Avowed в рамках предстоящего шоу.

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По материалам: newxboxone

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