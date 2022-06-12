Пушков предупредил о негативных последствиях при передаче Киеву ядерного оружия
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Пушков предупредил о негативных последствиях при передаче Киеву ядерного оружия

Пушков предупредил о негативных последствиях при передаче Киеву ядерного оружия

17:53  Автор: Наталия Васильева



Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков заявил, что от возможной передачи Украине Западом ядерного оружия может пострадать Польша, примыкающая к «театру боевых действий». Так он прокомментировал призыв бывшего главы польского МИД, действующего депутата Европарламента Радослава Сикорского к западным странам с просьбой передать Киеву ядерное оружие.

Выступая в эфире телеканала «Эспрессо ТВ», Сикорский заявил, что западные правительства должны снабдить Украину ядерным вооружением для укрепления оборонных возможностей страны. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что такими высказываниями Сикорский провоцирует ядерный конфликт в Европе.

Как отметил Пушков в своем Telegram-канале, комментируя призыв Сикорского, он давно не слышал ничего более безответственного. По словам сенатора, ему уже приходилось дебатировать с Сикорским на различных международных конференциях от Германии до Испании, где он не раз «срывался в непродуманные, радикальные заявления», но сейчас экс-глава МИД Польши «превзошел сам себя».

«Помимо всего прочего, от использования Украиной ядерных боеголовок, „подаренных“ ей Западом, пострадает и сама Польша, примыкающая к театру боевых действий: радиация, как известно, не признает границ. Об этом Сикорский подумал? Или главное — навредить России, а там — трава не расти?» — добавил Пушков. 


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#международные отношения #Польша #Украина

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По материалам: pnp.ru

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