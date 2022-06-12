Путин заявил, что народ России объединяют нравственные ценности и духовные устои

12:55 Автор: Наталия Васильева

Источник: Kremlin.ru

Вековые традиции, такие как единство и преданность родине, и духовные устои объединяют многонациональный российский народ. Об этом заявил президент Владимир Путин в поздравлении граждан с Днем России, сообщает пресс-служба Кремля.

В своей речи президент указал, что День России «наполнен гордостью» за историю страны и «верой в ее будущее». По его словам, сегодня россияне остро понимают, как важно оставаться сплоченными. Он также отметил «ценность и силу вековых традиций и духовных устоев», которые крепли на протяжении всей истории России и были завещаны предками, говорится в сообщении.

«Такое единство, преданность родине, ответственность за нее завещали наши предки. Мы знаем, какой великой силой обладают эти вековые традиции, нравственные ценности, духовные устои. Они рождались и крепли на протяжении всей тысячелетней истории России. И сегодня объединяют наш многонациональный народ, для которого во все времена искренние, глубокие чувства патриотизма были и остаются священными», — сказал Путин на вручении медалей Героя Труда и государственных премий.

По его словам, Россия гордится «свершениями и ратными победами предков», всеми, кто стремился и умел идти вперед, открывать новое, добиваться прогрессивного развития страны, защищать Родину в сражениях и утверждать достойную для нее роль в мире. В качестве примера Путин привел императора Петра I, 350-летие со дня рождения которого отмечается в России в этом году.





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Он подчеркнул, что Петру I удалось добиться коренных преобразований практически во всех сферах жизни, прежде всего в управлении государством, в экономическом развитии, в создании армии и флота. Кроме того, Путин отметил «грандиозный прорыв», достигнутый в образовании, просвещении, здравоохранении, культуре при Петре I.

«О Петре Первом, его реформах до сих пор идут споры, но невозможно не признать: именно при этом правителе Россия вышла на позиции сильной, великой мировой державы. И сегодня мы отдаем дань уважения его могучей личности, цельности натуры, уникальным знаниям, бесстрашию и упорству в достижении задуманного и, безусловно, его безграничной, деятельной, потрясающей преданности Отечеству нашему», — добавил глава государства.

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