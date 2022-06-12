Шарлиз Терон посетила благотворительный вечер в образе жгучей брюнетки
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Шарлиз Терон посетила благотворительный вечер в образе жгучей брюнетки

Шарлиз Терон посетила благотворительный вечер в образе жгучей брюнетки

Спустя долгое время Шарлиз Терон вновь стала брюнеткой. Свой новый образ актриса продемонстрировала на благотворительном вечере в Калифорнии, который организовал ее фонд The Charlizе Theron Africa Outreach Project.

Проект, созданный Шарлиз в 2007 году, направлен на профилактику ВИЧ среди африканской молодежи. Звезда "Безумного Макса" не раз признавалась, что благотворительность – ее главная страсть, и что она еще в юности мечтала о собственном фонде.


Недавно издание Us Weekly сообщило, что Шарлиз начала встречаться с Габриэлем Обри, манекенщиком и бывшим бойфрендом Холли Берри, с которой у него есть общая дочь. Напомним, что у Терон двое приемных детей из Южной Африки, откуда она сама родом.
Ольга Петелина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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