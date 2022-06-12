Слуцкий: На Западе больше нет политиков, способных вести диалог во имя мира
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Слуцкий: На Западе больше нет политиков, способных вести диалог во имя мира

Слуцкий: На Западе больше нет политиков, способных вести диалог во имя мира

17:18  Автор: Наталия Васильева



Политический бомонд на Западе интеллектуально измельчал, там уже не осталось политиков, которые могли бы достойно вести диалог во имя общего мира на планете. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по международным делам, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя заявления депутата Европарламента Радослава Сикорского.

Ранее экс-министр иностранных дел Польши и действующий депутат Европарламента Радослав Сикорский призвал страны Запада передать Украине ядерное оружие. 

«Кто-то еще будет дальше говорить, что перлы (президента Украины Владимира) Зеленского на Мюнхенской конференции — были просто слова, и никто России не угрожал? Или у кого-то остались сомнения, что именно намеревался развернуть коллективный Запад у границ России?» — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

По его словам, спецоперация России на Украине стала следствием вот «именно таких устремлений русофобов всех мастей, расширения НАТО на Восток и попыток создать на украинской территории антироссийский плацдарм». «Но подобные заявления, по сути, создают угрозу европейской безопасности в целом и могут поставить мир снова на порог ядерного кризиса», — заявил депутат.

На его взгляд, на Западе больше не осталось политиков, которые могли бы достойно вести диалог во имя общего мира на планете. «Лучше бы Киссинджера слушали, а не хор сикорских. Ему точно в уме, опыте и мудрости не откажешь, хотя русофилом также не назовешь», — заключил Слуцкий.



#международные отношения #Польша #Украина

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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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