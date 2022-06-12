Стас Садальский хочет вернуть Максима Галкина
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Стас Садальский хочет вернуть Максима Галкина

Стас Садальский хочет вернуть Максима Галкина
Актер Станислав Садальский высказался о работе Николая Цискаридзе. Популярный артист и известный блогер Стас Садальский внимательно отслеживает рейтинги субботней программы «Сегодня вечером» на Первом канале. Делать это он начал с того момента, как передачу стал вести артист балета и ректор Академии имени Вагановой Николай Цискаридзе. В телеграм-канале каждое воскресенье Стас Садальский приводит рейтинги субботних эфиров, каждый раз сокрушаясь по поводу того, какие они низкие у программы «Сегодня вечером».
Максим Галкин - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ При этом Стас Садальский делает акцент на том, что сам он программу не смотрит. Но считает, что провалы – это результат назначения Цискаридзе на роль ведущего «Сегодня вечером». Садальский считает, что исправить ситуацию может возвращение в эфир Максима Галкина. «На телевидении есть рейтинг, и цифры говорят сами за себя. Был вчера спектакль в Питере, даже не знаю, какие были темы на «Первом» и «России». Вижу, что у передачи Малахова огромные цифры, а у Николя — все ниже, и ниже, и ниже. Даже с прошлым разом, может, вернуть Галкина. А Коле сосредоточиться все же на гранд-батманах и плие», — высказался Стас Садальский.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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