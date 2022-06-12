Сын Наташи Королевой проживает в хрущевке без лифта
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сын Наташи Королевой проживает в хрущевке без лифта

Сын Наташи Королевой проживает в хрущевке без лифта
Сын певицы Наташи Королевой, Архип сбежал из особняка артистки. Наташа Королева и Тарзан не скрывают, что их сын Архип вместе с пассией решили не зависеть от родителей и переехали в однокомнатную арендную квартиру. 20-летний сын певицы Наташи Королевой и стриптизера Тарзана еще студент. До недавних пор молодой человек проживал в трехэтажном родительском доме вместе со своей девушкой. Однако недавно стало известно, что наследник звездной семьи съехал от родителей и теперь перебрался в съемные апартаменты. 49-летняя исполнительница хита «Маленькая страна» не стала отрицать этого факта. «Квартира обычная, хрущевка. Расположена на пятом этаже без лифта. Романтика. Я за то, чтобы дети понимали жизнь, и что она бывает очень разной. Конечно, в моем возрасте все было по-другому в 20 лет, но я уже тогда была звездой… Пора уже давно. Это случилось бы гораздо раньше, если бы не пандемия. Он студент, учится на стационаре, что-то зарабатывает уроками», — рассказала журналистам певица «Ты не поверишь».
Наташа Королева с сыном - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Стоит отметить, что квартиру, которая обходится в 35 тысяч рублей, оплачивают родители Архипа. И все необходимые вещи тоже были куплены ими. «Ложки, вилки, сковородки, кастрюли… Все купили, что он хотел. Все завезли, все сделали красиво. Он парень понимающий и знает, чтобы содержать семью, нужно зарабатывать, а чтобы зарабатывать, надо выучиться», — отметила Наташа. Напомним, отпрыск Королевой уже больше года встречается с девушкой с псевдонимом Мелисса. Сфера деятельности возлюбленной — стриптиз. Но родителей этот факт не смущает. Впрочем, называть ее невесткой певица не спешит. «Она не невестка, сын — холостой! Они обручены, но не женаты же. Недавно была одна девушка, потом еще была череда, про которую вы не знаете и, слава Богу!» — заявила артистка.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Яна Рудковская распродает свои вещи и мужа
Яна Рудковская распродает свои вещи и мужа
Никас Сафронов высказался о наказании Максима Галкина
Никас Сафронов высказался о наказании Максима Галкина
Елена Ксенофонтова была вынуждена рассказать жуткую правду о своем разводе
Елена Ксенофонтова была вынуждена рассказать жуткую правду о своем
Сын Наташи Королевой проживает в хрущевке без лифта
Сын Наташи Королевой проживает в хрущевке без лифта
Persona 5 для Xbox и Game Pass будет на Xbox & Bethesda Showcase, согласно новым слухам
Persona 5 для Xbox и Game Pass будет на Xbox & Bethesda Showcase,
Похоже, один из сотрудников Xbox раскрыл часть игр с Xbox & Bethesda Showcase
Похоже, один из сотрудников Xbox раскрыл часть игр с Xbox &
7 брендов корейской косметики, которые оценили Кендалл Дженнер, Кейт Хадсон, Эмили Ратаковски
7 брендов корейской косметики, которые оценили Кендалл Дженнер, Кейт
Dying Light: The Following бесплатно можно забрать сейчас на Xbox
Dying Light: The Following бесплатно можно забрать сейчас на Xbox
Bright Memory: Infinite теперь не консольный эксклюзив Xbox Series X | S, игра выйдет «скоро»
Bright Memory: Infinite теперь не консольный эксклюзив Xbox Series X
Ольга Будина высказалась об экономике России
Ольга Будина высказалась об экономике России
Наргиз Закирова словила звезду и наплевала на Россию
Наргиз Закирова словила звезду и наплевала на Россию
Шарлиз Терон посетила благотворительный вечер в образе жгучей брюнетки
Шарлиз Терон посетила благотворительный вечер в образе жгучей брюнетки

Топ на сегодня

Ivanstein и группа GLITTA – диджей Иван Иванов
Ivanstein и группа GLITTA – диджей Иван Иванов
Джез Корден предположил 8 эксклюзивов Xbox, которые выйдут в ближайший год
Джез Корден предположил 8 эксклюзивов Xbox, которые выйдут в
Diablo IV получит дату релиза на Xbox & Bethesda Showcase, уверен Джез Корден
Diablo IV получит дату релиза на Xbox & Bethesda Showcase, уверен
15 самых смешных примеров ужасного вкуса, но отличного исполнения
15 самых смешных примеров ужасного вкуса, но отличного исполнения
Выбор Амаль Клуни и маркетплейсов: 9 чемоданов и дорожных сумок, чтобы отправиться в отпуск
Выбор Амаль Клуни и маркетплейсов: 9 чемоданов и дорожных сумок,

Еще по теме

Сын Наташи Королевой собрался съехать от родителей
Сын Наташи Королевой сменил имидж и возмужал
Наташа Королева осталась без жилья после развода с Игорем Николаевым
Тарзан высказался о воссоединении Королевой с Николаевым на сцене