ТОП-10 Steam за минувшую неделю по выручке — 6-12 июня

Вадим Карасев





Минувшая неделя, с 6 по 12 июня, ознаменовалась полноценным анонсом Call of Duty: Modern Warfare 2. Игра не только была полноценно представлена, но и стартовали ее предварительные заказы. Это позволило занять новинке сразу 2 места в ТОП-10 Steam этой недели.

Продолжает уверенно сохранять позиции в ТОП-3 уже на протяжении месяца игра V Rising, а ELDEN RING, впервые за долгое время, покинула третью позицию и сместилась на четвертое место.

ТОП-10 Steam за неделю с 6 по 12 июня по выручке выглядит следующим образом:

Steam DeckV RisingCall of Duty: Modern Warfare 2ELDEN RINGПолный комплект Valve IndexIt Takes TwoSea of ThievesThe QuarryStrayCall of Duty: Modern Warfare 2