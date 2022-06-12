Turbo Golf Racing добавят в Game Pass в день релиза — в августе

Вадим Карасев





Создатели Turbo Golf Racing объявили дату релиза своего проекта. Игра станет доступна на Xbox Series X | S и PC уже этим летом — проект выйдет 4 августа 2022 года. Объявлено, что сразу после релиза Turbo Golf Racing станет частью подписки Game Pass.

Игра Turbo Golf Racing напоминает по геймплею Rocket League, но в ее основе лежит гольф, а не футбол. Задача в игре — первым забить мяч в лунку, соревнуясь с соперниками на скоростных автомобилях. Одновременно онлайн в Turbo Golf Racing может принимать участие до 8 человек. Заявлено множество разных полей, широкие возможности для кастомизации и постоянное появление нового контента.

Ниже можно посмотреть новый трейлер Turbo Golf Racing.

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