Угарные фото из подземки по всему миру, которые заставят вас пересесть на метро

Те, кто регулярно ездят на метро, наверняка знают, что это то ещё поле для вдохновения. Мало того, что здесь можно увидеть невероятных модников, так ещё и людей, которых вообще непонятно как пустили в подземку. Ну а те, кто предпочитают личное авто, после этой подборки явно захотят прокатиться разок-другой...

В общем, смотрите сами и смейтесь!

1. Начнём с небольшой порции магии :)

2. Этот молодой человек прошёл в метро с павлином, но люди всё равно продолжают пялиться в телефоны...

3. Всё нормально, просто в подземке в России летают на огнетушителях

4. Бразильцы в Московском метрополитене

5. Эм... Как вам такой питомец?

6. Парень и его лисичка :)

7. Когда любой может прикоснуться к этому анти-стрессу

8. Вот тут так точно чувствуют себя как дома...

9. А вот ей на толпу наплевать, ведь личное пространство важнее

10. Иисус, ты ли это?

11. Ну, и такое бывает...

12. А билет покупать надо было? 🤔

13. Один вопрос: что происходит?

14. У кого-то сегодня рыбный день

15. Чё по капусте?

16. Нет-нет, это не дым

17. А это чтобы солнышко в голову не напекло

18. Просто бизнесмен в московском метро :)

19. Узнаёте?

20. А вас пускают в метро с домашними любимцами?

Источник: boredpanda.com