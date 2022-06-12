Угарные фото из подземки по всему миру, которые заставят вас пересесть на метро
Сегодня, 23:00
Те, кто регулярно ездят на метро, наверняка знают, что это то ещё поле для вдохновения. Мало того, что здесь можно увидеть невероятных модников, так ещё и людей, которых вообще непонятно как пустили в подземку. Ну а те, кто предпочитают личное авто, после этой подборки явно захотят прокатиться разок-другой...
В общем, смотрите сами и смейтесь!
1. Начнём с небольшой порции магии :)
2. Этот молодой человек прошёл в метро с павлином, но люди всё равно продолжают пялиться в телефоны...
3. Всё нормально, просто в подземке в России летают на огнетушителях
4. Бразильцы в Московском метрополитене
5. Эм... Как вам такой питомец?
6. Парень и его лисичка :)
7. Когда любой может прикоснуться к этому анти-стрессу
8. Вот тут так точно чувствуют себя как дома...
9. А вот ей на толпу наплевать, ведь личное пространство важнее
10. Иисус, ты ли это?
11. Ну, и такое бывает...
12. А билет покупать надо было? 🤔
13. Один вопрос: что происходит?
14. У кого-то сегодня рыбный день
15. Чё по капусте?
16. Нет-нет, это не дым
17. А это чтобы солнышко в голову не напекло
18. Просто бизнесмен в московском метро :)
19. Узнаёте?
20. А вас пускают в метро с домашними любимцами?
Источник: boredpanda.com
По материалам: Юмор