Умер журналист, художник и арт-дилер Игорь Дудинский
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Умер журналист, художник и арт-дилер Игорь Дудинский

Умер журналист, художник и арт-дилер Игорь Дудинский

В возрасте 75 лет умер журналист, художник и арт-дилер Игорь Дудинский. Эту информацию подтвердила его дочь, режиссер Валерия Гай Германика.

Ужас. Я в шоке,

— сказала она в беседе с "Газетой.Ru".

Обстоятельства случившегося она уточнить не смогла, потому что не поддерживала тесную связь с отцом. Родители Валерии Гай Германики расстались, когда ей был всего год.

Ранее телеграм-канал 112 сообщал, что Дудинский находится в геронтологическом центре, где врачи диагностировали у него инфекционно-токсический шок. Последние несколько лет он тяжело болел.

Игорь Дудинский входил в общество московских художников-авангардистов, был активным участником столичной богемной жизни и в 1960-х годах участвовал в диссидентском движении. В декабре 1965 года его отчислили из МГУ за участие в одной из первых правозащитных демонстраций в СССР — в поддержку поэта Юлия Даниэля и писателя Андрея Синявского.

За свою журналистскую деятельность Дудинский успел поработать в газетах "Говорит и показывает Москва", "Мегаполис-экспресс", "Московский корреспондент", также он был спецкором "Огонька" и "Советской культуры". Кроме этого известен тем, что занимался продвижением картин Евгении Васильевой, экс-чиновницы Минобороны, осужденной по делу о мошенничестве в особо крупном размере.


Ольга Петелина
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По материалам: spletnik.ru

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