Утечка: В SteamDB обнаружили дату релиза Scorn — игра будет в Game Pass

Вадим Карасев





Игра Scorn должна выйти октябре этого года, о чем ранее сообщали разработчики. Похоже, что в ходе Xbox & Bethesda Showcase могут объявить точную дату выхода проекта — напомним, что студия Ebb Software, которая создает игру, сотрудничает с Microsoft и выпустит Scorn в Game Pass в день релиза — на Xbox Series X | S.

Согласно данным, которые обнаружил сервис SteamDB в базе Steam, игра Scorn выйдет 21 октября 2022 года. Кроме даты релиза, было обнаружено несколько изображений из игры, которые ранее не демонстрировались.