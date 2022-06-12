В России выявлен новый вариант омикрон-штамма коронавируса
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В России выявлен новый вариант омикрон-штамма коронавируса

В России выявлен новый вариант омикрон-штамма коронавируса

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


11:49  Автор: Наталия Васильева


Источник: РИА Новости



В России выявили новый подвариант штамма коронавируса «омикрон» (ВА.4). Об этом заявил журналистам заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, сообщает РИА «Новости».

По его словам, геном вируса SARS-CoV-2, относящийся к субварианту «омикрона» BA.4, был внесен в Российскую национальную базу данных геномных последовательностей вируса SARS-CoV-2 (VGARus).

«Первый образец внесен НИИ гриппа имени Смородинцева, еще один — ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Забор биоматериала датирован концом мая», — сказал Хафизов.

Он уточнил, что у большинства заболевших выявляют вариант BA.2 и его субварианты — они составляют порядка 95 процентов от всех новых случаев заражения коронавируса.

При этом широкого распространения новых вариантов коронавируса удается избежать благодаря хорошей иммунной прослойке, сформировавшейся после вакцинации и перенесенным случаям COVID-19, также свое влияние оказали противоэпидемические меры. Тем не менее варианты BA.4 и BA.5 легче передаются от человека к человеку, чем ранние формы «омикрона», отметил эксперт.


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В конце мая заместитель директора по научной работе, заведующая отделом этиологии и эпидемиологии Института гриппа имени Смородинцева Дарья Даниленко заявила «Парламентской газете», что коронавирус по-прежнему активно циркулирует в мире, постоянно появляются новые варианты «омикрона». Так, зимнюю волну заболеваемости в России вызвала преимущественно сублиния ВА.1. Весной ее вытеснил ВА.2 — стелс-омикрон, а сейчас в отдельных регионах мира, например в Южной Африке, наблюдают быстрый рост заболеваемости, вызванный ВА.4 и ВА.5, рассказала специалист.



#коронавирус #здоровье


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По материалам: pnp.ru

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