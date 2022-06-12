Виктория Боня пришла в ужас от поведения Ксении Собчак
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Виктория Боня пришла в ужас от поведения Ксении Собчак

Виктория Боня пришла в ужас от поведения Ксении Собчак
Ведущая Виктория Боня в шоке от того, что журналистка переобулась. Похоже, Ксении Собчак не дает покоя слава Елены Блиновской, и она решила запустить собственный курс по криптовалюте, который можно приобрести за 300 тысяч рублей. Собчак обещает тем, кто приобретет ее курс, провести вместе три незабываемых дня в Дубаев и узнать, как надо зарабатывать на криптовалюте и других вещах. По этому поводу резко высказалась Виктория Боня, которая, к слову, часто подкалывает телеведущую. «Рубрика «А что, так можно было»? Переименовала марафон в инфотур, и ты уже не инфоцыганка, а шейх крипты», — посмеялась 42-летняя Боня.
Ксения Собчак - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Напомним, Виктория и Ксения конфликтуют много лет и часто нелестно высказываются в адрес друг друга. Так, недавно Собчак злорадствовала по поводу того, что Боню не фотографировали на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Вика молчать не стала и ответила телеведущей. «У Собчак всегда сложности пережить мои выходы на самых престижных мероприятиях мира. Ведь она так переживает, чтобы я, ее любимица, была всегда на высоте. Кстати, сама Собчак была на Каннском всего разок и ее фото (а я его прилагаю) гораздо лучше, поэтому я должна еще дотянуть до ее уровня… Давайте рассмотрим внимательно куда смотрят фотографы на фото Собчак», — парировала бизнесвумен.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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