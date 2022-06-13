13 июня 2022 года: день возвращения Меркурия в Знак Близнецов

Вадим Карасев

13 июня Меркурий осуществит свое долгожданное возвращение в Знак Близнецов, в котором его созидательная сила выйдет вновь на высший уровень. Астрологи рассказали, что нас ждет в этот благоприятный день и в ближайшем будущем.

Недавно Меркурий снова вошел в нормальное состояние, избавившись от ретро-фазы. Теперь он вновь движется в правильном направлении, из-за чего из Тельца вновь готов к переходу в Знак Близнецов. Снова начинается очень благоприятное время, в которое нас всех ждут интересные и важные изменения в жизни. Настало время привлекать в свою жизнь нужные события. Ранее мы рассказывали, как это делать наиболее эффективно.

Идеальное время для путешествий

Сильный Меркурий в Близнецах — это лучший помощник для всех, кто не любит сидеть на месте. Если вы собираетесь в поездку, обязательно отправляйтесь с полной уверенностью в том, что вам улыбнется удача. Доверяйте ощущениям при выборе места, в котором вам хочется отдохнуть.

Не бойтесь менять обстановку, посещать новые места, ездить куда-то далеко на автомобиле в и так далее. Весь мир открыт для исследования, так что обязательно ознакомьтесь с теми его уголками, которые вам еще не довелось увидеть.

Это хорошее время для общения

В первую очередь среди счастливчиков стоит отметить тех, кто постоянно работает с людьми — консультирует их, успокаивает, поддерживает или помогает с чем-то. Любая работа, связанная с общением, пойдет на пользу. Также очень будет везти тем, кто что-то продает. Станет гораздо проще убедить людей в том, что им стоит купить то, что вы им предлагаете. Будьте осторожны, ведь если они почувствуют хотя бы толику неискренности, вы тут же потеряете клиента.

Романтическое общение тоже пойдет на пользу. Все, кто находится в поисках второй половинки, смогут существенно продвинуться в этом направлении. Также повезет тем, у кого появились некие трудности в общении с родственниками или любимым человеком. Решить эти проблемы 13 июня и в последующие пару недель будет гораздо проще.

Эмоциональный подъем и обретение мотивации

Меркурий позволит нам найти новую мотивацию. Скорее всего, уже 13 июня многие люди с новой силой полюбят свою работу или, наоборот, окончательно убедятся в том, что текущее место работы им абсолютно не подходит. Это будет судьбоносный день, который поможет проложить новую дорогу к счастью.

Меркурий поднимет нам с вами настроение. Те, кто пребывал в унынии, смогут стать более позитивными. Эта планета своим переходом в Знак Близнецов очистит наше сознание от страхов и неуверенности.