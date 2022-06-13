Алексей Панин прошелся по Безрукову

Актер Алексей Панин высказался о патриотизме. Артист в интервью украинским СМИ рассказал о метаморфозах, приключившихся с худруком Московского губернского театра Сергеем Безруковым. «Артисты вроде все с мозгом. Люди образованные. Ну не физики и химики, конечно. Почему так себя ведут – не знаю. С Безруковым мы знакомы, но мы не друзья. На дне рождения выступал у него. Он раньше был с манией звездной болезни. «Я — гениальный, я – Безруков». А сейчас добавилось вот это про патриотизм. Встанем, ляжем. Я не знаю, что с ним случилось», сказал Алексей Панин.Сергей Безруков - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Как отметил Панин, есть такие личности, как Шевчук, Гребенщиков, Ахеджакова. «А все остальные дебилы что ли? Нет. Просто им так выгодно значит», — заявил Алексей Панин. Напомним, что Алексей Панин не раз негативно высказывался о россиянах. Несколько лет назад он уехал в Испанию. В Россию он возвращаться не намерен.