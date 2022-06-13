Андрей Макаревич признался за кого голосовал
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Андрей Макаревич признался за кого голосовал

Андрей Макаревич признался за кого голосовал
Певец Андрей Макаревич рассказал, что был разочарован выбором. Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич всегда своим творчеством критиковал власть. Однако у музыканта был период, когда он симпатизировал политическим деятелям. 68-летний рок-музыкант последнее время выступает с жесткой критикой по отношению к власти России. Макаревичу даже пришлось уехать из страны из-за своей позиции. Тем не менее, он не скрывает, что симпатизирует некоторым политикам. Так, Андрей вадимович находится в приятельских отношениях с Михаилом Горбачевым, общался с Борисом Ельциным и поддерживал Дмитрия Медведева в 2008 году.
Андрей Макаревич - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Я за Медведева голосовал и возлагал на него большие надежды. И я был в этом не один. Буквально за несколько дней до этого мне позвонил Костя Эрнст и сказал: «Если не вы, то кто? Ты же хотел, чтобы Медведев был президентом. Вот его и выбрали». Я подумал — ну, правда, что здесь плохого? Я действительно хотел, чтобы он был президентом, и он победил. И мы абсолютно с чистым сердцем вышли и сыграли в его поддержку. Мне совершенно не стыдно за эту историю», — рассказал в интервью Андрей Макаревич. Также музыкант отметил, что просил деньги у бывшего президента России. «Один раз попросил у Медведева, когда он был президентом, денег на фестиваль «Сотворение мира» в Казани. Не для себя старался. Деньги он дал. Фестиваль был роскошный, пять лет. Он был признан лучшим фестивалем Европы», — вспомнил исполнитель хита в YouTube-проекте Sheinkin40.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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