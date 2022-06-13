Андрей Макаревич признался за кого голосовал

Певец Андрей Макаревич рассказал, что был разочарован выбором. Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич всегда своим творчеством критиковал власть. Однако у музыканта был период, когда он симпатизировал политическим деятелям. 68-летний рок-музыкант последнее время выступает с жесткой критикой по отношению к власти России. Макаревичу даже пришлось уехать из страны из-за своей позиции. Тем не менее, он не скрывает, что симпатизирует некоторым политикам. Так, Андрей вадимович находится в приятельских отношениях с Михаилом Горбачевым, общался с Борисом Ельциным и поддерживал Дмитрия Медведева в 2008 году.Андрей Макаревич - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Я за Медведева голосовал и возлагал на него большие надежды. И я был в этом не один. Буквально за несколько дней до этого мне позвонил Костя Эрнст и сказал: «Если не вы, то кто? Ты же хотел, чтобы Медведев был президентом. Вот его и выбрали». Я подумал — ну, правда, что здесь плохого? Я действительно хотел, чтобы он был президентом, и он победил. И мы абсолютно с чистым сердцем вышли и сыграли в его поддержку. Мне совершенно не стыдно за эту историю», — рассказал в интервью Андрей Макаревич. Также музыкант отметил, что просил деньги у бывшего президента России. «Один раз попросил у Медведева, когда он был президентом, денег на фестиваль «Сотворение мира» в Казани. Не для себя старался. Деньги он дал. Фестиваль был роскошный, пять лет. Он был признан лучшим фестивалем Европы», — вспомнил исполнитель хита в YouTube-проекте Sheinkin40.