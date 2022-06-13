Анна Хилькевич рассказала о жутком отравлении
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Анна Хилькевич рассказала о жутком отравлении

Анна Хилькевич рассказала о жутком отравлении
Актриса Анна Хилькевич пожаловалась на свое самочувствие.   Артистка отпраздновала в семейном кругу день рождения свекрови. Правда, посиделки с шашлыками и печеной картошкой закончились для актрисы тяжелым отравлением. Наутро после праздника звезда пожаловалась на плохое самочувствие. Звезда сериала «Универ» призналась, что всю ночь «ее выворачивало наизнанку». «До сих пор продолжается. Все болит! Я лежу в кровати. Очень плохо», — добавила актриса.
Анна Хилькевич - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Примечательно, что свое состояние Хилькевич связала с психосоматикой. Артистка уверяет, что на прошлой неделе сильно перенервничала из-за того, что не принимала себя такой, какая есть. В итоге, это отразилось на физическом состоянии. Кроме того, Хилькевич отметила, что уже несколько лет не ест мяса. По ее словам, отказ от пищи животного происхождения позволяет ей чувствовать себя легкой и энергичной, а также не испытывать проблем с кожей. Правда, в своем выборе Анна не слишком категорична. По ее словам, если есть желание или кроме «запрещенки» другой еды нет, она не станет капризничать и требовать свое. Такой подход помог ей «выжить» в проекте «Звезды в Африке». Тем участникам, которые оказались не слишком привередливыми в еде, удавалось находить себе еду. Например, Наталья Рудова, давно отказавшаяся от мяса, сильно недоедала на проекте. Из-за этого у нее начались проблемы с пищеварением и сердцебиением.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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