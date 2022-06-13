As Dusk Falls выходит 19 июля на Xbox, сразу в Game Pass

Вадим Карасев





Релиз As Dusk Falls игроки ждут уже давно, в рамках Xbox & Bethesda Showcase наконец-то была объявлена дата выхода проекта. Игра будет доступна уже этим летом — 19 июля она выходит на Xbox One, Xbox Series X | S и PC, сразу после релиза ее добавят в Game Pass.

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Игра As Dusk Falls от студии Interior/Night представляет собой интерактивную драму. Она рассчитана не только на одиночное прохождение, вместе в нее смогут играть до 8 человек.

Заявлено, что в As Dusk Falls будет множество вариаций развития сюжета, из-за чего в нее будет интересно постоянно переигрывать.