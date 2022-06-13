Дмитрий Шепелев отдал квартиру Жанны Фриске за долги
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Дмитрий Шепелев отдал квартиру Жанны Фриске за долги

Дмитрий Шепелев отдал квартиру Жанны Фриске за долги
Ведущий Дмитрий Шепелев пошел на мировую. Накануне в Пресненском районном суде был утвержден в каком-то смысле исторический документ. Речь идет о мировом соглашении, которое подписали непримиримые ранее стороны — Дмитрий Шепелев и Владимир Копылов. Как стало известно, ведущий впервые за много лет о чем-то смог договориться с отцом Жанны Фриске. Речь идет об обмене долга Шепелева на квадратные метры в квартире певицы в Шмитовском проезде. Дело в том, что по решению предыдущих заседаний Дмитрий оказался должен своему несостоявшемуся тестю семь миллионов рублей. Копылов согласился «простить» ведущему долг, если тот передаст ему права на 1/3 доли собственности в той самой квартире. Таким образом Дмитрий избавился от обязательств по выплатам миллионов, а Копылов с женой стали полноправными собственниками квартиры, которую они планируют в будущем переписать на внука Платона.
Дмитрий Шепелев - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Шепелев и отец Жанны не появились на единственном заседании по мировому соглашению, их интересы представляли доверенные лица. «Мировое соглашение утверждено. Взамен исполнения обязательств по уплате денежных средств и процентов за пользование чужими денежными средствами, Шепелев П.Д. в лице законного представителя Шепелева Д.А. передал Фриске в собственность отступное в пределах суммы обязательств в виде 1/3 доли на жилое помещение»,— сообщает источник «Стархита». Напомним, что ранее Копылов обвинил Шепелева в растрате денег, которые должны были по наследству достаться Платону. Как утверждает отец Фриске, ведущий якобы снял со счетов покойной певицы 200 тысяч евро.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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