Forza Motorsport нового поколения: сравнение с Forza Motorsport 7, первые детали, скриншоты
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Forza Motorsport нового поколения: сравнение с Forza Motorsport 7, первые детали, скриншоты

Forza Motorsport нового поколения: сравнение с Forza Motorsport 7, первые детали, скриншоты


Новая Forza Motorsport в рамках Xbox & Bethesda Showcase обзавелась полноценной геймплейной демонстрацией и релизным окном. Проект выходит весной 2023 года, и игроков ждет полностью обновленный гоночный опыт с релизом Forza Motorsport. Как отмечают разработчики, проект создавался практически с нуля.

В сети появились первые графические сравнения Forza Motorsport и Forza Motorsport 7 (вышла в 2017 году). Ниже можно посмотреть одно из таких сравнений. Отметим, что геймплейная демонстрация новой Forza Motorsport записана с Xbox Series X.


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Новая Forza Motorsport называется разработчиками «самой технически продвинутой гоночной игрой, которая когда-либо была создана». В игре обещают переработанную физику, воссозданные с нуля трассы и обновленные модели автомобилей, динамическое время суток, расширенную систему повреждений автомобилей и трассировку лучей в реальном времени.

Динамическая система времени суток, как отмечают разработчики, «оживляет трассы». При изменении времени суток меняется температура окружающей среды, которая влияет на поверхность трассы, что ведет к влиянию на сцепление автомобиля.




Система повреждений в новой Forza Motorsport тоже была серьезно улучшена. Разработчики говорят, что она максимально реалистичная: «в Forza Motorsport повреждения автомобиля воспроизводятся вплоть до отдельных царапин на кузове».



Forza Motorsport нового поколения выходит весной 2023 года на Xbox Series X | S и PC, сразу в Game Pass.


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По материалам: newxboxone

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