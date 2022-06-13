Game Pass и Riot Games — какие игры и бонусы ждут подписчиков
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Game Pass и Riot Games — какие игры и бонусы ждут подписчиков

Game Pass и Riot Games — какие игры и бонусы ждут подписчиков


На Xbox & Bethesda Showcase в 2022 году компания Microsoft объявила о сотрудничестве между Xbox и издательством Riot Games. Согласно условиям сотрудничества, которое начнет действовать ближайшей зимой (пока без точной даты) игроки с подпиской Game Pass получат доступ к полным версиям игр Riot Games и некоторому дополнительному контенту в них.

На данный момент заявлено, что сотрудничество Game Pass и Riot Games будет распространяться на следующие игры:



League of Legends (PC) — будут доступны все чемпионы, в том числе и новые сразу после их появления



League of Legends: Wild Rift (смартфоны) — будут доступны все чемпионы, в том числе и новые сразу после их появления



Legends of Runeterra (PC и смартфоны) — набор «Основы»



Teamfight Tactics (PC и смартфоны) — подписчики Game Pass получат доступ к ротации аватаров Little Legend первого уровня



Valorant (PC) — будут доступны все агенты, в том числе и новые сразу после их появления

Отметим, что указанные бонусы будут доступны подписчикам Game Pass, согласно текущему описанию партнерства, а не только подписчикам Game Pass Ultimate.


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По материалам: newxboxone

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