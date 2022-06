Game Pass и Riot Games — какие игры и бонусы ждут подписчиков

Вадим Карасев





На Xbox & Bethesda Showcase в 2022 году компания Microsoft объявила о сотрудничестве между Xbox и издательством Riot Games. Согласно условиям сотрудничества, которое начнет действовать ближайшей зимой (пока без точной даты) игроки с подпиской Game Pass получат доступ к полным версиям игр Riot Games и некоторому дополнительному контенту в них.

На данный момент заявлено, что сотрудничество Game Pass и Riot Games будет распространяться на следующие игры:

League of Legends (PC) — будут доступны все чемпионы, в том числе и новые сразу после их появленияLeague of Legends: Wild Rift (смартфоны) — будут доступны все чемпионы, в том числе и новые сразу после их появленияLegends of Runeterra (PC и смартфоны) — набор «Основы»Teamfight Tactics (PC и смартфоны) — подписчики Game Pass получат доступ к ротации аватаров Little Legend первого уровняValorant (PC) — будут доступны все агенты, в том числе и новые сразу после их появления

Отметим, что указанные бонусы будут доступны подписчикам Game Pass, согласно текущему описанию партнерства, а не только подписчикам Game Pass Ultimate.

Watch this video on YouTube