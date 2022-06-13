Game Pass и Riot Games — какие игры и бонусы ждут подписчиков
Сегодня, 12:55 Вадим Карасев
На Xbox & Bethesda Showcase в 2022 году компания Microsoft объявила о сотрудничестве между Xbox и издательством Riot Games. Согласно условиям сотрудничества, которое начнет действовать ближайшей зимой (пока без точной даты) игроки с подпиской Game Pass получат доступ к полным версиям игр Riot Games и некоторому дополнительному контенту в них.
На данный момент заявлено, что сотрудничество Game Pass и Riot Games будет распространяться на следующие игры:
League of Legends (PC) — будут доступны все чемпионы, в том числе и новые сразу после их появления
League of Legends: Wild Rift (смартфоны) — будут доступны все чемпионы, в том числе и новые сразу после их появления
Legends of Runeterra (PC и смартфоны) — набор «Основы»
Teamfight Tactics (PC и смартфоны) — подписчики Game Pass получат доступ к ротации аватаров Little Legend первого уровня
Valorant (PC) — будут доступны все агенты, в том числе и новые сразу после их появления
Отметим, что указанные бонусы будут доступны подписчикам Game Pass, согласно текущему описанию партнерства, а не только подписчикам Game Pass Ultimate.
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По материалам: newxboxone