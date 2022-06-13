Гороскоп Павла Глобы на неделю с 13 по 19 июня 2022 года

Вадим Карасев

Павел Глоба — астролог с мировым именем. Его прогнозы всегда точны и полны полезной информации. Прогноз на неделю с 13 по 19 июня не является исключением. Эта неделя обещает быть интересной и продуктивной.

Портал Woman’s day поделился с нами самыми главными рекомендациями. Старайтесь следовать им и не забывать о том, что у каждого из нас есть выбор. Только вы сами решаете судьбу а звезды с планетами выступают лишь в роли помощников.

Овен

У Овнов наступает идеальное время для работы, но сфокусировать внимание на чем-то одном будет немного сложнее, чем обычно. Это связано с тем, что появится много новых задач и насущных проблем. Всем, кто работает в интеллектуальной сфере, лучше воспользоваться помощью напитков для улучшения памяти. С их помощью будет гораздо проще выполнять привычные задачи. Что касается сферы отношений и любви, то тут настоящими счастливчиками будут свободные Овны. Их харизма выйдет на новый, недосягаемых для других Знаков уровень.

Телец

Тельцам важно научиться анализировать характер людей, которые появляются в их жизни или уже появились, но являются скрытными и непонятными. Узнать характер и энергетику человека можно, к примеру, по расположению родинок на теле. Также важно будет научиться доверять интуиции, потому что она тоже подскажет об окружающих людях нечто важное. Это замечательный период для начала серьезных отношений, планирования свадьбы, для ремонта в доме или квартире, для крупных покупок, обновления бизнеса, вложения средств в ценные бумаги.

Близнецы

Близнецам сильнее всего стоит опасаться энергетического выгорания. Если потратить абсолютно все свои силы на дела и работу, может существенно ухудшиться самочувствие. Тем не менее, запас энергии начиная со среды будет расти. Это значит, что Близнецы смогут делать больше, чем планируют, но все равно переутомляться не стоит. Лучше направить энергию и силы в сферу любви. Близнецы смогут растопить лед даже самого холодного сердца, но астрологи советуют людям этого Знака почаще задаваться вопросов: «А действительно ли мне это нужно?».

Рак

Ракам в первую очередь астрологи рекомендуют помнить о работе закона замещения. Если Ракам очень хочется поменять свою жизнь, то им придется освободить место под что-то новое. Новую работу не найти, сохраняя привязанность к старой. Новую любовь не найти, пребывая в токсичных отношениях. В целом звезды и планеты не особо хотят видеть Раков в местах большого скопления людей. Самый лучший отдых — в деревне, на даче, дома в уединении. Семейным представителям Знака не стоит быть требовательными и привлекать к себе много внимания.

Лев

У Львов начинается благоприятное время, в которое им удастся очистить свою энергетику от негатива. Для ускорения этого процесса можно воспользоваться тремя полезными способами. Также полезно будет побаловать себя новыми вещами, пообщаться с друзьями, близкими. Еще представителям этого зодиакального созвездия можно и нужно больше трудиться на работе. Чтобы рабочий процесс был максимально эффективным, астрологи рекомендуют как можно меньше тратить времени и сил на выяснения отношений и споры с коллегами и клиентами.

Дева

Ночные светила помогут Девам на этой неделе избавиться от вредоносных установок, которые плотно засели в их голове. Что касается личной жизни, то в этом направлении всё будет предельно спокойно и размеренно. Это прекрасное время для романтики, общения со второй половинкой, детьми. Можно отправляться в совместные поездки, развлекаться дома. На работе Дев ожидают не менее приятные моменты. Скорее всего, удастся заключить важную сделку, добиться решения какого-то вопроса, который уже изрядно успел потрепать нервы.

Весы

Весам звезды и планеты помогут решить их кармические задачи. Это очень удачное время для добрых поступков, для проявления заботы и позитива. Всем, кто желает продвинуться в поисках второй половинки, стоит больше знакомиться и уповать на свою красоту и привлекательность. Звезды помогут Весам быть в центре внимания и привлекать к себе восторженные взгляды окружающих. В работе и бизнесе время ознаменуется принятием важных решений. Возможно, что для достижения большого успеха придется рисковать или жертвовать чем-то важным.

Скорпион

У Скорпионов ожидается непростая, но продуктивная неделя, на которой лучше отложить в сторону упреки и критику в адрес коллег. Больше всего везти будет тем, кто работает в одиночку. Тем, кто является частью большого коллектива, лучше пока держать язык за зубами. На фоне рабочих и других бытовых проблем могут появиться неурядицы в любви. Они не станут фатальными, если не ругаться. Лучше решать все вопросы мирно. В целом Скорпионам лучше общаться почаще с самыми добрыми Знаками Зодиака. Такие люди будут дарить им спокойствие и уверенность.

Стрелец

У Стрельцов будет относительно сложная неделя, на которой придется встретиться с некоторыми трудностями. Им потребуется больше удачи. Стать удачливее сейчас и в целом можно при помощи универсальных советов астрологов на каждый день. Астрологи рекомендуют не начинать никаких новых сложных дел. Лучше сфокусироваться на завершении того, что было начало ранее. Это же справедливо и для домашних забот. Что касается общения с близкими, то тут важно проявить понимание и спокойствие. В противном случае ссор не избежать.

Козерог

Козерогов на этой неделе могут посетить неприятные мысли и воспоминания. Особенно актуальным это станет в самые опасные дни недели — 16 и 17 июня. Астрологи советуют Козерогам попробовать залечить душевные раны посредством самых действенных способов. Если работа будет ощущаться как тяжелый груз и не станет приносить удовольствие, астрологи советуют взять небольшой отпуск, либо, как минимум, не переутомляться. Для поисков второй половинки тоже не лучшее время, зато для домашних дел и забот положение планет идеальное.

Водолей

Представителям данного Знака будет больше везти в амурных делах, поэтому стоит сфокусироваться именно на этой сфере. Можно ходить на свидания, знакомиться. Водолеям стоит на этой неделе почаще прислушиваться к интуиции, причем не только в любви, но и в работе. Быстрее всего Водолеям удастся реализовать весь свой потенциал в творческих направлениях. Креативные способности можно смело подключать и в любви. Также свободное время в период с 13 по 19 июня стоит посвятить укреплению здоровья, уходу за телом.

Рыбы

Рыбам стоит помнить о четырех правилах визуализации желаний. Люди данного Знака смогут достичь поставленных перед собой задач, если будут чаще думать о них и представлять себе сам процесс. Это свойственно всем жизненным сферам — от любви до работы. Что касается дел и бизнеса, то не стоит уповать на помощь окружающих. Людям будет свойственно переносить важные встречи и дела. В целом неделя обещает быть эмоционально, поэтому не стоит копить в себе негатив. Выплеснуть его лучше в спортзале или на пробежке, но не дома рядом с семьей.