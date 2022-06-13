Grounded получила релизное окно — игра выйдет в сентябре

Вадим Карасев





Grounded от Obsidian стала одной из самых успешных игр в раннем доступе, когда-либо выпущенных. Проект сумел привлечь 10 миллионов игроков задолго до релиза, а разработчики в течение практически двух лет наполняли игру контентом.

Похоже, что команда Grounded наконец-то подготовила игру к релизу. Проект выходит в сентябре 2022 года на приставках Xbox One, Xbox Series X | S и PC. Сразу после релиза игра будет в Game Pass, где сейчас доступна и ее ранняя версия.

Напомним, что Grounded — игра про приключение уменьшенных детей на заднем дворе дома, где им предстоит строить, сражаться и выживать.

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