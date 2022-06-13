Хидео Кодзима будет одновременно сотрудничать с Xbox и Playstation
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Хидео Кодзима будет одновременно сотрудничать с Xbox и Playstation

Хидео Кодзима будет одновременно сотрудничать с Xbox и Playstation


Известный геймдизайнер и основатель студии Kojima Productions Хидео Кодзима появился на шоу Xbox & Bethesda Showcase, где он объявил о партнерстве с Microsoft и Xbox. В официально сообщении о сотрудничестве говорится, что «Xbox Game Studios и Kojima Productions сотрудничают, чтобы создать игру для Xbox, которую никто еще не пробовал сделать, используя облако».

Игроки в соцсетях после анонса сотрудничестве Хидео Кодзимы и Xbox решили, что студия Kojima Productions теперь не работает с Sony и Playstation. Но, как выяснилось, это не так. Официальный Twitter-аккаунт Kojima Productions подтвердил, что работа с Sony продолжается:

После объявления о нашем партнерстве с Microsoft и с использованием облачных технологий, многие люди спрашивали нас о сотрудничестве с SIE. Уверяем вас, что у нас по-прежнему очень хорошие партнерские отношения с PlayStation.

Напомним, ранее появлялись слухи об игре Overdose, которую создает Хидео Кодзима. Но пока нет информации о том, для каких платформ делается эта игра.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Forza Motorsport нового поколения: сравнение с Forza Motorsport 7, первые детали, скриншоты
Forza Motorsport нового поколения: сравнение с Forza Motorsport 7,
Хидео Кодзима будет одновременно сотрудничать с Xbox и Playstation
Хидео Кодзима будет одновременно сотрудничать с Xbox и Playstation
Огромные корабли, которые не знают себе равных
Огромные корабли, которые не знают себе равных
Официально: Scorn выходит 21 октября 2022 года в Game Pass
Официально: Scorn выходит 21 октября 2022 года в Game Pass
Показали геймплей Flintlock: Siege of Dawn, игра будет в Game Pass
Показали геймплей Flintlock: Siege of Dawn, игра будет в Game Pass
Сергей Лазарев посмеялся над фигурой Леры Кудрявцевой
Сергей Лазарев посмеялся над фигурой Леры Кудрявцевой
Дмитрий Шепелев отдал квартиру Жанны Фриске за долги
Дмитрий Шепелев отдал квартиру Жанны Фриске за долги
As Dusk Falls выходит 19 июля на Xbox, сразу в Game Pass
As Dusk Falls выходит 19 июля на Xbox, сразу в Game Pass
Мировая премьера: Obsidian анонсировала игру Pentiment для Xbox и Game Pass
Мировая премьера: Obsidian анонсировала игру Pentiment для Xbox и
В каких сферах и делах наиболее успешны Рыбы
В каких сферах и делах наиболее успешны Рыбы
Иосиф Пригожин запечатлел Валерию и ее внучку в стиле фэмили лук
Иосиф Пригожин запечатлел Валерию и ее внучку в стиле фэмили лук
Муж Наргиз Закировой бросил жену
Муж Наргиз Закировой бросил жену

Топ на сегодня

Ivanstein и группа GLITTA – диджей Иван Иванов
Ivanstein и группа GLITTA – диджей Иван Иванов
Шарлиз Терон посетила благотворительный вечер в образе жгучей брюнетки
Шарлиз Терон посетила благотворительный вечер в образе жгучей брюнетки
Ольга Будина высказалась об экономике России
Ольга Будина высказалась об экономике России
Наргиз Закирова словила звезду и наплевала на Россию
Наргиз Закирова словила звезду и наплевала на Россию
Муж Азизы собирается переехать из Италии в Россию
Муж Азизы собирается переехать из Италии в Россию

Еще по теме

Официально: Хидео Кодзима сотрудничает с Xbox для разработки новой игры
Инсайдер: Сделка между Xbox и Хидео Кодзимой все еще в силе
Xbox может намекать на появление Хидео Кодзимы на Xbox & Bethesda Showcase
Издательство Xbox Game Studios представило новое подразделение