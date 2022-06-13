Хидео Кодзима будет одновременно сотрудничать с Xbox и Playstation

Вадим Карасев





Известный геймдизайнер и основатель студии Kojima Productions Хидео Кодзима появился на шоу Xbox & Bethesda Showcase, где он объявил о партнерстве с Microsoft и Xbox. В официально сообщении о сотрудничестве говорится, что «Xbox Game Studios и Kojima Productions сотрудничают, чтобы создать игру для Xbox, которую никто еще не пробовал сделать, используя облако».

Игроки в соцсетях после анонса сотрудничестве Хидео Кодзимы и Xbox решили, что студия Kojima Productions теперь не работает с Sony и Playstation. Но, как выяснилось, это не так. Официальный Twitter-аккаунт Kojima Productions подтвердил, что работа с Sony продолжается:

После объявления о нашем партнерстве с Microsoft и с использованием облачных технологий, многие люди спрашивали нас о сотрудничестве с SIE. Уверяем вас, что у нас по-прежнему очень хорошие партнерские отношения с PlayStation.

Напомним, ранее появлялись слухи об игре Overdose, которую создает Хидео Кодзима. Но пока нет информации о том, для каких платформ делается эта игра.