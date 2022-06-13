Художник Шарль Лебрён представил, как бы выглядел человек, если бы он произошел не от приматов

Эволюция утверждает, что человек произошел от приматов. Об этой теории мы знаем со школьной скамьи, хотя с такой теорией согласны далеко не все. Но не будем разводить дискуссии на этот счет. Давайте лучше пофантазируем, как французский художник XVII века Шарль Лебрён. Он является одним из крупнейших представителей искусства классицизма, основоположником и ведущей фигурой в живописи. Многие его картины хранятся в Лувре. Ещё в 1666 году художник основал французскую академию искусств в Риме, которая действует по сей день. Но сейчас нам интересен его большой проект, под названием Трактат о выражении лица". В нем Шарль представил, как бы выглядел человек, если бы он произошел не от приматов, а от, например.... верблюда или совы. Выглядит круто, но немного жутковато.К слову, Шарль Лебрён был не только искусным живописцем. Также он занимался физиогномикой - наукой, которая позволяет определить тип личности человека, особенности характера по чертам его лица. Художник занимался изучением человеческих эмоций и утверждал, что многие из них сходны с эмоциями животных.Лебрён создал свою классификацию, в которой попытался проиллюстрировать, как изменится выражение человеческого лица, если соотнести его с тем или иным зверем.Стоит напомнить, что сегодня физиогномика считается лженаукой. Однако в те времена это была уважаемая дисцпиплина, которую активно изучали многие писатели и поэты. Под её сильным влиянием находились Чарльз Диккенс, Томас Харди и Шарлотта Бронте.ЛевБыкСоваБаранОрёлГорный козёлМедведьДикий кабанКроликОсёлЛисаВерблюдБарсукЛошадьКошкаЕнотРысьВорона