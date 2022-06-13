Инсайдер: Фил Спенсер был разочарован использованием CGI-трейлеров на прошлогодней презентации
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Инсайдер: Фил Спенсер был разочарован использованием CGI-трейлеров на прошлогодней презентации

Инсайдер: Фил Спенсер был разочарован использованием CGI-трейлеров на прошлогодней презентации


В этом году на летней презентации Xbox почти все ролики, которые показали, были геймплеем, снятым из игр, либо трейлерами, созданными на движке игр. Более того, Microsoft объявила, что все показанные проекты в течение 12 месяцев станут доступны на приставках Xbox.

Известный игровой инсайдер Джефф Грабб сообщил, что «в прошлом году Фил Спенсер очень расстроился перед шоу» из-за большого количества CGI-роликов, которые подготовили к мероприятию студии. Ранее сообщалось, что к этому году Фил дал поручение готовить именно геймплейные демонстрации ближайшей игровой линейки, что и показали игрокам на Xbox & Bethesda Showcase.


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По материалам: newxboxone

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