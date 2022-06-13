Иосиф Пригожин запечатлел Валерию и ее внучку в стиле фэмили лук

Продюсер Иосиф Пригожин поделился милым фото Валерии и ее внучки в одинаковых пижамах. Валерия и Иосиф Пригожин души на чают в своей внучке Селин, которая родилась больше года назад в семье сына певицы, Арсения Шульгина. Бабушка и дедушка часто проводят время с малышкой, занимаясь с ней или устраивая ей веселые прогулки. На этот раз кроха осталась у Валерии и Иосифа на целый день. Для сна Марина Газманова подарила певице и малышке Селин симпатичные пижамы нежно-лилового оттенка.Валерия с внучкой Селин «Мариночка Газманова прислала нам с Селинкой потрясающий подарок от бренда красивейшие именные пижамы. Целый день сегодня провели с нашей лапочкой. Такая веселушка-хохотушка разговорчивая, но вот после сна встала серьезная, задумчивая—все, как у взрослых, но пижамку перед зеркалом оценила. Маришка, спасибо», — написала Валерия. Поклонники артистки восхитились тому, какой спокойной и ласковой растет Селин. Кроме того, многие отметили, как сильно малышка похожа на своего отца. «Селинка — копия папа!», «Вы мои красавицы! Как вам обоим идет этот цвет, носите на здоровье и радости!», «Какие милые», «Селин – просто прелесть!» — не поскупились на комплименты фанаты. Напомним, малышка родилась 1 января 2021 года. О том, что в семье случилось прибавление Валерия сообщила сама. «Доброе утро! Год только начался, а он мне уже нравится. Я плачу от радости, в нашей семье огромное счастье — Сенечка и Лиана стали родителями, на свет появилась чудесная девочка. 01.01.21. — какая прекрасная дата начала жизни. Рождение нового человека — самое настоящее таинство, чудо. Эта новогодняя ночь была поистине волшебной», — написала певица.