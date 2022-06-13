Иосиф Пригожин запечатлел Валерию и ее внучку в стиле фэмили лук
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Иосиф Пригожин запечатлел Валерию и ее внучку в стиле фэмили лук

Иосиф Пригожин запечатлел Валерию и ее внучку в стиле фэмили лук
Продюсер Иосиф Пригожин поделился милым фото Валерии и ее внучки в одинаковых пижамах. Валерия и Иосиф Пригожин души на чают в своей внучке Селин, которая родилась больше года назад в семье сына певицы, Арсения Шульгина. Бабушка и дедушка часто проводят время с малышкой, занимаясь с ней или устраивая ей веселые прогулки. На этот раз кроха осталась у Валерии и Иосифа на целый день. Для сна Марина Газманова подарила певице и малышке Селин симпатичные пижамы нежно-лилового оттенка.
Валерия с внучкой Селин «Мариночка Газманова прислала нам с Селинкой потрясающий подарок от бренда красивейшие именные пижамы. Целый день сегодня провели с нашей лапочкой. Такая веселушка-хохотушка разговорчивая, но вот после сна встала серьезная, задумчивая—все, как у взрослых, но пижамку перед зеркалом оценила. Маришка, спасибо», — написала Валерия. Поклонники артистки восхитились тому, какой спокойной и ласковой растет Селин. Кроме того, многие отметили, как сильно малышка похожа на своего отца. «Селинка — копия папа!», «Вы мои красавицы! Как вам обоим идет этот цвет, носите на здоровье и радости!», «Какие милые», «Селин – просто прелесть!» — не поскупились на комплименты фанаты. Напомним, малышка родилась 1 января 2021 года. О том, что в семье случилось прибавление Валерия сообщила сама. «Доброе утро! Год только начался, а он мне уже нравится. Я плачу от радости, в нашей семье огромное счастье — Сенечка и Лиана стали родителями, на свет появилась чудесная девочка. 01.01.21. — какая прекрасная дата начала жизни. Рождение нового человека — самое настоящее таинство, чудо. Эта новогодняя ночь была поистине волшебной», — написала певица.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Иосиф Пригожин запечатлел Валерию и ее внучку в стиле фэмили лук
Иосиф Пригожин запечатлел Валерию и ее внучку в стиле фэмили лук
Муж Наргиз Закировой бросил жену
Муж Наргиз Закировой бросил жену
13 июня 2022 года: день возвращения Меркурия в Знак Близнецов
13 июня 2022 года: день возвращения Меркурия в Знак Близнецов
Grounded получила релизное окно — игра выйдет в сентябре
Grounded получила релизное окно — игра выйдет в сентябре
Первый геймплей Starfield представили на Xbox & Bethesda Showcase
Первый геймплей Starfield представили на Xbox & Bethesda Showcase
Татьяна Навка показала фото с семейной прогулки в день праздника
Татьяна Навка показала фото с семейной прогулки в день праздника
Лариса Андерсен – понедельник день не тяжелый 13 числа
Лариса Андерсен – понедельник день не тяжелый 13 числа
Восточный гороскоп на неделю с 13 по 19 июня 2022 года
Восточный гороскоп на неделю с 13 по 19 июня 2022 года
20+ игр для Game Pass показали на Xbox & Bethesda Showcase
20+ игр для Game Pass показали на Xbox & Bethesda Showcase
Похоже, дату релиза S.T.A.L.K.E.R 2 перенесли на 2023 год
Похоже, дату релиза S.T.A.L.K.E.R 2 перенесли на 2023 год
Стас Садальский хочет вернуть Максима Галкина
Стас Садальский хочет вернуть Максима Галкина
Максим Галкин показал накаченное тело на пляже в Израиле
Максим Галкин показал накаченное тело на пляже в Израиле

Топ на сегодня

Ivanstein и группа GLITTA – диджей Иван Иванов
Ivanstein и группа GLITTA – диджей Иван Иванов
Шарлиз Терон посетила благотворительный вечер в образе жгучей брюнетки
Шарлиз Терон посетила благотворительный вечер в образе жгучей брюнетки
Астролог Лариса Андерсен рассказала, что лучше делать в выходные
Астролог Лариса Андерсен рассказала, что лучше делать в выходные
Ольга Будина высказалась об экономике России
Ольга Будина высказалась об экономике России
Анфиса Чехова пожаловалась на жизнь на боли
Анфиса Чехова пожаловалась на жизнь на боли

Еще по теме

Валерия показала поцелуй подросшей внучки
Валерия запечатлелась на прогулке с подросшей внучкой
Валерия поздравила «лучшего мужчину на свете» с днем рождения
Младший сын Валерии отметил с женой двойной праздник