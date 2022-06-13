Кейт Миддлтон, графиня Софи и другие члены королевской семьи на церемонии Ордена Подвязки
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Кейт Миддлтон, графиня Софи и другие члены королевской семьи на церемонии Ордена Подвязки

Кейт Миддлтон, графиня Софи и другие члены королевской семьи на церемонии Ордена Подвязки

В часовне Святого Георгия в Виндзорском замке состоялась традиционная церемония посвящения в рыцари одного из старейших рыцарских орденов Великобритании — Ордена Подвязки. Мероприятие посетили Кейт Миддлтон и принц Уильям, принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз, а также графиня Уэссекская Софи.



Для выхода в свет герцогиня Кембриджская выбрала голубое платье-пальто, дополнив образ шляпкой Juliette Botterill, клатчем, туфлями на каблуке Aquazzura и украшениями G. Collins & Sons с бриллиантами и танзанитами. На Софи был розовый лук от Valentino.


Камилла Паркер-Боулз, Кейт Миддлтон, принц Чарльз и принц Уильям


Камилла Паркер-Боулз, принц Чарльз и принц Уильям
Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз

Напомним, что именно на церемонии Ордена Подвязки Кейт Миддлтон была впервые официально представлена как девушка принца Уильяма, это было еще в 2008. Появление Кейт на мероприятии означало, что она получила одобрение королевской семьи.


Ольга Петелина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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