Киновед: Грамотная работа со зрителем спасет кинотеатры

21:10 Автор: Анастасия Островкова

Отечественный кинопрокат лишился большей части контента из-за решения иностранных компаний приостановить показ своих фильмов. По мнению старшего консультанта Гильдии киноведов Союза Кинематографистов РФ Татьяны Москвиной-Ященко, которым она поделилась с «Парламентской газетой», операторам кинотеатральных сетей стоит в первую очередь наладить работу со зрителем.

Киновед также подчеркнула, что российский кинематограф сможет перекрыть потребность проката, если подойдет к этой работе грамотно.

«Важна точная и яркая реклама, предсеансовая работа. Грамотные анонсы, качественные аннотации, вступительное слово киноведов. Встречи с творческой группой», — уточнила Татьяна Москвина-Ященко. Она рассказала, что так уже много лет работает Центральный Дом кинематографистов, поэтому у них есть чему поучиться.





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Также киновед предложила хозяевам кинотеатров больше внимания обратить на работу с отечественным документальным кино.

«Это огромное поле для деятельности. А госструктуры должны помогать таким инициативам», — сказала она.

Интервью полностью будет опубликовано на сайте «Парламентской газеты» позднее.

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